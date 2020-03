GDPR je na obtiaž - alarm vo Vysokej pri Morave !

Potvrdzuje to prípad z Vysokej pri Morave. Orbánove opatrenia proti koronavírusu tento nezmysel z Bruselu prirodzene odsúvajú do úzadia. Všetko má svoje pre aj proti...

Prípad, ktorý sa odohral v obci Vysoká pri Morave, odhalil slabinu v súčasne platných preventívnych opatreniach. Príslušné samosprávy, ale ani polícia, nemajú k dispozícii aktuálne platný zoznam koronavírusom infikovaných občanov. Vo Vysokej pri Morave sa na základe chýbajúcej databázy dostalo do karantény 26 policajtov, našťastie to dopadlo dobre. Potenciálny nositeľ vírusu sa našťastie nenakazil od infikovanej osoby, s ktorou žije v spoločnej domácnosti ( správa z portálu TOP ).

Účelom môjho zamyslenia sa nie je prinášať rady pre žiadny z krízových štábov. Verím tomu, že pracujú na plné obrátky. V tomto prípade sa však ponúkajú myšlienky, ktoré by možno mohli byť zaujímavé.

Ochrana osobných údajov GDPR, zavedená v EÚ, je v tomto prípade na škodu veci. Domnievam sa, že bolo by veľmi vhodné zamyslieť sa nad touto európskou normou, ktorá priniesla viac starostí ako úžitku. Aspoň to takto vníma väčšina firiem a inštitúcií. Hold, Brusel nariadil a proti vetru sa cikať nedá. Viem z vlastnej skúsenosti s akou nevôľou sa zákon uvádzal vo firmách do života. Dnes to už nikto nerieši, ale jeho negatívny dopad sa ukazuje jednoznačne. Jediný osoh z neho majú obchodníci s drevom na papier. Nakoľko zažívame ťažké časy, je na vláde a parlamente, ako s týmto nedostatkovým a v konečnom dôsledku, potencionálne nebezpečným stavom vo vzťahu k GDPR, naloží. Tu sa potvrdzuje správnosť rozhodnutia vlády a schválenie "špiclovacieho zákona" v parlamente.

Vrátim sa späť k tomu občanovi vo Vysokej pri Morave v súvislosti so sprísnenými opatreniami v Maďarsku. V maďarských mestách hliadkuje polícia, armáda, civilná obrana a snáď všetky organizačné zložky štátnej moci. Na uliciach oslovujú ľudí a prísne posielajú domov každého, u koho usúdia, že je na ulici zbytočne. Má to "stranícky podtext" FIDESZ - u. Najlepšie to funguje tam, kde sú všetci zodpovední prívrženci Orbána. Tieto opatrenia sú niekde medzi mimoriadnou situáciou a výnimočným stavom. K výnimočnému stavu tomu chýba už len požehnanie parlamentu. Aj na Slovensku sa pomaly, ale iste približujeme k potrebe zaviesť kontrolné mechanizmy v mestách. Mohol by to byť, samozrejme po zvážení, nasledujúci krok, hoci len v čiastočnom režime v porovnaní s Maďarskom. V súčinnosti so zoznamom infikovaných a ich blízkych, ktorí žijú s nimi v spoločnej domácnosti ( s karanténnou povinnosťou ), v rukách polície a samospráv, by bola omnoho menšia pravdepodobnosť, že sa po uliciach budú potulovať potencionálni nositelia vírusu.

Znie to trošku ako utópia, ale dáva to zmysel.

Pre ilustráciu hustoty premávky v Budapešti, uvediem zistenie známeho ( občan MR ). Minulú nedeľu večer prechádzal od Balatonu po diaľnici M7 cez mesto. Podľa jeho slov ( hovorili sme spolu po telefóne ) prešiel naprieč Budapešťou a stretol cca 10 áut. Ja som svojho času ( 2015 - 2017 ) chodil v nedeľu večer opačným smerom. Zápchy neboli, išiel som vždy plynulo, ale ulice boli zaplnené autami. Teraz, približne v rovnakom čase, cca 10 áut a v takej aglomerácii ! Z toho je vidieť, že opatrenia sú prísnejšie ako u nás. Počet nakazených sa v Maďarsku pohybuje na úrovni Slovenska ( podľa slov známeho ). Presné údaje o počte infikovaných nie sú k dispozícii, ale majú 10 mŕtvych. Štatistiky v tomto prípade môžu byť skreslené napr. malým počtom testov. Koronavírusu podľahol aj 37 ročný Britský diplomat, zástupca veľvyslanca v Budapešti.

A ešte jedna poznámka : Vôbec sa nezamýšľam nad Orbánovým pokusom uchopiť moc do svojich rúk s požehnaním parlamentu, čo by mu vynieslo absolútnu moc počas výnimočného stavu, ktorý chcel vyhlásiť. Zneužitie krízovej situácie na uchopenie absolútnej moci mu našťastie nevyšlo. Už stráca súdnosť a začína sa podobať na nebohého Venezuelského prezidenta - spasiteľa, Huga Cháveza, ale v mnohom pripomína aj generála Trujilla, bývalého neohrozeného vládcu Dominikánskej republiky.