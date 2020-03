Chcem mať informácie o tom, kto sa motá okolo mňa.

Názory odborníkov na získavanie dát od mobilných operátorov o polohe a pohybe telefónu sa rozdelili. Sociálne siete a hackeri sú pre ľudí omnoho nebezpečnejšie ako údaje o polohe mobilu.

Analytik Ivo Samson hovorí o dvojsečnosti prijatého zákona. Údajne k citlivým informáciám bude mať prístup mnoho ľudí a keďže sme na Slovensku, zneužitie údajov je ľahko možné, tvrdí Ivo Samson.

Že sme na Slovensku, to je fakt. Ale nemôžem súhlasiť s názorom, že z tohoto dôvodu by sme sa mali vyhýbať technologickým riešeniam v boji proti koronavírusu. Slovensko je, aké je, ale do nekonečna takéto zahnívajúce nemôže byť a ani nebude. Gordický uzol sa raz musí rozlúsknuť a na to má vláda momentálne úplne ideálnu možnosť. Sľúbila občanom zmenu, nechajme ju pracovať. Inak sa zo šlamastiky nikdy nevyhrabeme.

My, občania, sme pod tlakom okolností začali byť inakší. Nechcem tým povedať, že sa všetci zmenili ako na povel. Reč je o drvivej väčšine obyvateľstva, ktorá preukazuje kladné morálne vlastnosti v každodennom živote. Ak to drobný človiečik inak nevie, pretože nemá možnosti, tak aspoň disciplinovane nosí ochranné prostriedky a netúla sa po mestách. Tá časť obyvateľstva, ktorá nevie inak žiť len s pocitom nekonečnej škodoradosti a zlomyseľnosti, odmieta sa podriadiť čomukoľvek, musí vytŕčať z radu za každú cenu, sa nezmení nikdy. Ich eliminácia je zadaním pre normálne zmýšľajúcu populáciu.

Sociálne siete a hackeri môžu byť pre občana omnoho nebezpečnejšou alternatívou ako prípadné monitorovanie pohybu za definovaných podmienok a nakladanie so získanými údajmi v intenciách zákona. Ľudia úplne bežne prezrádzajú o sebe a svojej rodine detailné informácie. Čo je podstatné, v reálnom čase. Nech sa jedná o miesta pobytu, zvyklostiach, činnosti, záľuby, kontakty...Z týchto údajov si môžu poskladať cenné informácie napríklad zlodeji, sexuálny devianti, pedofili. V mnohých prípadoch sú zverejnené informácie použiteľné na vydieranie. Samostatnú kapitolu tvorí psychický teror,

Každý zákon má svoje úskalia a my sme si už zvykli na to, že sa v parlamente schválili "haluze". Zákony vytvorené od stola, amatérmi, ktorí sa ani len neobťažovali obsah konzultovať s praxou. Bežne sa stávalo, že zákon ešte ani nenadobudol účinnosť a už sa schvaľovali novely. Jednoznačne vypracovaný zákon s kvalitnými vykonávacími predpismi a presne definovanými kontrolnými mechanizmami, môže byť úplne bezpečný z hľadiska zneužiteľnosti údajov, aj na Slovensku.

Žiadna "Palculienka" ma nepresvedčí o tom, že prípadné monitorovanie môjho pohybu je to, čo mne a iným radovým občanom môže ublížiť. Ten, kto sa bojí a má potrebu sa schovávať, nemá čisté svedomie. Ale to je už rozprávka o Alibabovi a 40 zbojníkoch.