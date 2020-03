Prestaňme reptať a dodržujme nariadenia.

Nové, sprísnené, opatrenia vlády voči šíreniu koronavírusu vyvolávajú rôzne reakcie medzi obyvateľstvom, ale predovšetkým medzi obchodníkmi.

Sprísnené opatrenia proti šíreniu koronavírusu sú logickým vyústením snahy vlády o čo najlepšie ochránenie obyvateľstva. Vytvoriť také univerzálne opatrenia, ktoré budú vyhovovať všetkým, je určite nemožné. Ide tu v prvom rade o obchody a ich fungovanie v režime s vyhradeným časom nákupu od 9.00 hod. do 12.00 hod. denne, okrem nedele, pre seniorov. Nedeľa je určená na sanitárny deň. Nariadenie hovorí, že vzájomná vzdialenosť medzi dvomi osobami sa počas nákupu, pri čakaní v rade, stanovuje na 2 metre a viac.

A tu je kameň úrazu.

1. Okamžite sa ozvali majitelia malých prevádzok, kde samotná dispozícia obchodu nedovolí, aby sa vzdialenosti mohli dodržať. Ja si pamätám na veľmi veľa prípadov z mojej profesionálnej praxe, keď som dostal úlohu a nikto sa viac nestaral o to, ako ju zvládnem. Ani sa nemohol starať, pretože v tom momente, akonáhle by sa staral, ja by som bol prebytočný a riešiteľom úlohy by bol zadávateľ.

2. Nechápem, prečo by bolo problémom pre ostatnú populáciu mimo seniorov nad 65 rokov nakupovať výhradne ráno do 9.00 hod., alebo popoludní po 12.00 hod. Podľa mojich skúseností sú všetky obchody práve v tom čase poloprázdne a prirodzene sa tam prednostne vyskytujú seniori. Ostáva dostatok času na nákup aj pre tých, ktorí pracujú na popoludňajších zmenách. Zase to chce len trošku pochopenia a disciplíny.

Tak, milí spoluobčania, o nás, Slovákoch ( ja síce mám napísané v občianskom preukaze, že národnosť maďarská, ale pre mňa to nie je podstatné ), sa všeobecne vie, že sme dokonalí "hasiči". Preventívne pracovať nevieme, ale keď ide do tuhého, dokážeme divy ( ľudia to dokázali pri operatívnej výrobe ochranných rúšok typu "homemade". Toto Američania nespravia za nič na svete, budú reptať, napchávať sa hamburgermi, nalievať colou, ale šiť si rúška nebudú ). Presne tu je priestor na kreativitu každého obchodníka, ktorý má priestorové problémy vo vzťahu k nariadeným metrom. Vláda nám vnucuje sebadisciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a vôbec, disciplinovaný prístup k nariadeným opatreniam. Som si istý, že vzájomnú polohu nakupujúcich nikto merať nebude. Ale keď si obchodníci postrážia počty nakupujúcich v zúžených priestoroch obchodu a pokladní, prispejú tým výrazne k bezpečnosti občanov. Nič viac ako disciplína všetkých zúčastnených.

Taliansko a Španielsko zažíva katastrofu. Ich vlády dlho otáľali s prijatím obmedzení. Mentalita oboch národov ich predurčuje k laxnému prístupu. Dodržiavať čokoľvek je pre nich často "bolestivé". Navyše, sever Talianska je "prestárnutý". ( Nikde som nevidel toľko seniorov v meste, ako pred 22 rokmi v historickom meste ASTI pri Miláne ). Kombinácia týchto dvoch fenoménov ich dostala do stavu v akom sú. Nedisciplinovanosť a podceňovanie situácie vládou sa začína výrazne prejavovať aj v USA. Štatistiky začínajú byť alarmujúce.

My, v tejto krajine, máme veľmi dobré predpoklady vyhnúť sa vysokému počtu nakazených a mŕtvych. Vláda koná a my, občania, máme za povinnosť jej byť nápomocní, byť partnerom v krízovom období. V konečnom dôsledku, nechránime vládu, chránime seba.