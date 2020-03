Psy brechajú ( a budú ), karavána sa rozbieha.

Ustanovujúca schôdza parlamentu sa nezaobišla bez vzájomných invektív poslancov. Dovolenková fotografia Borisa Kollára z Kuby je tŕňom v oku opozície a bude trvale klať oči. Nie je to dobrý obrázok.

Kto aspoň trošku sleduje politické dianie, musel očakávať, že sa Fico ozve ako prvý a znovu prednesie výhrady voči Kollárovej nominácii na post predsedu Parlamentu. Argumenty sú notoricky známe, pre Kollára dosť nepríjemné. Kde je pravda, vie len Boh a Kollár. V tomto momente to ani nie je podstatné. Voliči rozhodli a kto hlasoval inak, musí fakty prijať a naučiť sa s tým žiť. Veriť tomu, že náhoda je blbec ( Kollár tvrdí, že to bola náhoda ) a čo sa stalo, to sa už "neodstane". Čas ukáže.

Ficovi muselo byť jasné, že je mu to prd platné. Ponížený sedí v hlboko menšinovej opozícii, ktorá môže tak akurát pľuvať oheň a síru a ukazovať svaly. Tam to všetko končí. Nikdy si nezvykne na bezmocnosť a fakt, že je do počtu, ho bude vytáčať už pred dverami. Nebude nič prerokované bez toho, aby nepredniesol výhrady aj voči vlastným výhradám. Neprekvapilo ma to, doslova som tento výstup čakal.

Dojali ma skôr koaliční poslanci. Mali príležitosť, podčiarknutú charakterom slávnostnej Ustanovujúcej schôdze Parlamentu, zavesiť Ficovi pravý direkt a nič by ich to nestálo. Stačilo uhnúť a Fico si ho dá sám. Jediné, čo bolo potrebné urobiť, bolo, že nebolo potrebné urobiť nič, ani len ústa otvoriť. Vypočuť si ho, ostať ticho, nereagovať a keď dohovorí, pokračovať v priebehu slávnostného aktu voľby predsedu Parlamentu. Na manipuláciu tohoto rangu musia noví poslanci dozrieť a služobne starší sa musia fígľu naučiť. Klíma sa zmenila, sú v bezpečí a luxusnej presile. Ak to nepooné, odhlasujú čo chcú !

Pre arogantného a hašterivého človeka, ktorý má len svoju pravdu, je jeho ignorovanie tou najťažšou ranou rovno do nosa. Nemal by na čo reagovať a nemal by príležitosť vytĺkať si politický kapitál tým, že hovorí o tom, že strana Smer z koronavírusu nikdy nebude vytĺkať politický kapitál. Už sama o sebe táto veta si zaslúžila jeho ignorovanie. Koronavírus je prúser, ale tu prebiehala voľba predsedu Parlamentu. My, voliči, si už obraz urobíme, koniec - koncov, už sme si urobili. A kto si ho neurobil doteraz, tomu už nič nepomôže. Hašterenie sa s človekom, ktorý sa v bahne cíti ako doma, smrdí vlastencom. Noví poslanci si musia uvedomiť, že Fica verbálne málokto porazí, pokiaľ je samozrejme "vo forme" a nie K.O.

Verbálne prestrelky v Parlamente budú samozrejmosťou, ale ustanovujúca schôdza mala byť ušetrená vzájomných, nič neriešiacich invektív. Štvorkoalícia s majetkom 95 duší si môže dovoliť veľmi zdvorilo vypočuť od bezmocnej protistrany čokoľvek a potom si urobiť po svojom. Nakoniec ani samotní poslanci Smeru sa do nohy nepostavili voči Kollárovi. 10 poslancov sa zdržalo, proti bolo 28. Tí desiati jemne zaprotestovali, proti ŠÉFOVI.