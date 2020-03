Hoaxy o koronavíruse sú odrazom mentálnej úrovne národa.

Od p. Blahu a fašistov ťažko očakávať konštruktívny prístup k čomukoľvek. Keby držali hubu, boli by prospešnejší pre všetkých. Verím tomu, že raz aj na nich dôjde.

Na portáli "Interez" som natrafil na článok, ktorý je zbierkou doteraz zverejnených hoaxov. Link prikladám. https://www.interez.sk/koronavirus-priviezli-vlakom-do-europy-toto-su-najcastejsie-hoaxy-o-novej-chorobe/

Stanovisko k tomu zaujala aj komerčná televízia "Markíza" v TN a niektoré zverejnila s patričným komentárom. Máme vyhlásenú "Mimoriadnu situáciu", počas ktorej má vláda a jej výkonné orgány právomoci nad rámec bežného každodenného života.

"Mimoriadna situácia : "Je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok. Vláda ju vyhlasuje, ak rozsah zasiahnutého územia presiahne pôsobnosť okresného úradu či obce. „Mimoriadna situácia je inštitútom civilnej ochrany, je to takpovediac menej intenzívna obranná reakcia štátu na pandemickú situáciu, ktorá neznamená prelomenie ústavného rámca základných práv a slobôd“.

Škodoradostní pribrzdenci kalkulujú s anonymitou, zabávajú sa na reakciách ostatných a v duchu si myslia, ako ich dobehli. Sú to mentálne nie celkom spôsobilé osoby, pretože si nedokážu uvedomiť dôsledky svojho konania. Ak sú to dokonca poslanci Zákonodarného zboru, ponúka sa paralela o zastupovaní nekompetentných nekompetentnými. Tu by sa očakávalo, že polícia zasiahne bez výnimky, či je to poslanec, alebo radový tiežobčan. Vytriezvenie príde až potom, ako sa mreže väzenia priblížia na dosah. Našinca len mreže dokážu presvedčiť o tom, že toto už nie je hra na slepú babu.

Vagóny s nápisom COVID 19 na obrázku nižšie, boli údajne vyfotografované v USA. Je to možné, prečo nie. To ale neznamená, že sa vyskytujú len tam. Videl som niekoľkokrát cisternové vagóny zhodnej konštrukcie, ale s nižšou kapacitou ( 30 000 litrov, tieto na obrázku majú kapacitu 50 000 litrov ), na trati v blízkosti Zvolena dávno predtým, ako sme vírus vôbec spoznali. Pravdepodobne prepravujú ropné deriváty a ich označenie odpovedá nejakému medzinárodnému štandardu. Keby ľudia boli pozorní a všímali si svoje okolie, nepodľahnú nezmyselným tvrdeniam. Slabá všeobecná gramotnosť a nevšímavosť je vodou na mlyn škodoradostných pribrzdencov. Sú ako "šmejdi".

Nápis COVID 19 na železničných vagónoch (Portál Interez)