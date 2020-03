Jankovskej bezohľadnosť voči policajtom.

Do istej miery by som vedel pochopiť, že ak človeku ide o kožu, nejaký koronavírus je na vedľajšej koľaji. Ale iba na moment. Charakter človeka sa v kritických situáciách prejaví v plnej nahote.

Aby sa dotknutí dozvedeli, že Jankovskej syn má pozitívnu cestovateľskú anamnézu, muselo ho zraziť auto. Mal byť v karanténe a Jankovskej povinnosťou bolo oznámiť policajtom, kde jej syn bol. Neurobila to, aspoň to vyplýva zo sledu nasledujúcich udalostí. Až keď syna zrazilo auto, vyšlo najavo, že bol v Taliansku, teda karanténa sa vzťahovala okrem neho aj na matku. Nech sa to zomlelo akokoľvek, z jej strany to bolo voči policajtom vysoko neetické a nebezpečné. Neprestáva škodiť ani potom, ako ju zbalili.

Výsledkom je tak či tak, karanténa všetkých policajtov, ktorí s ňou prišli do kontaktu počas prevozu do Banskej Bystrice a na Špecializovanom trestnom súde.

Tlak na políciu je enormný, slúžia na hraničných prechodoch, čo stavy nepredpokladajú a popri tom si vykonávajú svoje bežné povinnosti. Tých bežných povinností je omnoho viac ako inokedy. Chvála Bohu pre občanov, ale policajti sa môžu roztrhať. Dovtedy určite, kým sa nevymetie chliev aspoň "na hrubo".

Ich situácia nie je vôbec závideniahodná. Zločinci majú úplne iné starosti ako nejaká karanténa, poprípade ich varovanie v prípade, keby mali byť v karanténe. Popri zdravotníckom personáli sú vystavení rovnakému riziku. Ak je bežný človek schopný posmeškom reagovať na to, že sestrička s ním komunikuje v rúšku ( bol som toho svedkom ), potom od človeka, ktorý má problém so zákonom, nemôže policajt čakať nič ústretové. Nezávidím im ani trošku.

PS: Komunikácia pacienta so sestričkou prebehla nasledovne : Pacient s úškrnom :"Ale sa bojíte toho koronavírusu keď sa takto chránite"! Sestrička :"Ja nechránim seba, ale vás"! Pacientovi sklapla sánka a nezmohol sa na žiadnu reakciu.

Nie som si istý, či to ten človek vôbec pochopil...