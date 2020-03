"Ide zlé obdobie, vládnuť budú neskúsení".

Niečo v tomto zmysle tvrdili viacerí diskutujúci na jednom fóre v súvislosti s menežovaním súčasnej situácie na Slovensku. Ako prišli na takéto závery ?

Vírus nemá stranícku knižku, porazí ho len disciplína davu a schopný menežment !

Súhlasím s tou časťou vyjadrenia diskutujúcich, že situácia je vysoko nadstranícka a nemali by sme sa pozerať na to, kto má aký dres. Niektorí volali po tom, aby sme sa zomkli a tak ľahšie prekonáme krízový stav. Toto je pravda. Ale prečo sa odvolávame na novú neskúsenú vládu ? Mám to chápať tak, že doterajšia vládna garnitúra má dostatok skúseností na zvládnutie krízového stavu ? Nebude to nejaký omyl, páni ?

Za Mečiara a Fica bolo tragédiou, že vlastníctvo správnej straníckej knižky a búšenie do pŕs za svoju stranu, zabezpečovalo výhodné a výnosné pozície vo vládnych štruktúrach. Bez menežerských a odborných schopností sa stranícki nominanti vrhli na to, čo im bolo najbližšie. Bohapusto kradli a podvádzali, pretože veľkohubý stranícky nominant je takmer v každom prípade bez morálky. Do politiky ide len pre výnosný džob.

Keby v súčasnej vláde sedeli menežerské typy, rúška sa šijú už v januári a nie vtedy, keď si ich treba nasadiť. Už v januári bez výnimky každý prezieravý človek tvrdil, že otázka nestojí tak, či sa vírus k nám dostane, ale kedy sa to stane. Vláda deklarovala pripravenosť, ale na čo ? Na vírus určite nie ! Predseda vlády populisticky klamal, alebo nemal poňatia o tom, čo to znamená byť pripravený !

Od menežerskej úrovne dosluhujúcej vlády to môže byť len lepšie. Nová vláda odborne nebude o nič horšie kreovaná. Preto páni, ktorí sa bojíte o absenciu skúseností, nezúfajte. Ona svoju robotu zvládne. Menežerské schopnosti nie sú funkciou straníckej príslušnosti, ani času stráveného vo vládnych štruktúrach. Viac by sa mal obávať každý sám seba a pýtať sa, či v súvislosti s ochranou pred šírením vírusu všetci dodržujú nariadenia. Na Slovensku je slovo "prevencia" neznámy pojem. Toto je "hasičská" krajina, ale prečo ? Na to nech si odpovie každý pochybujúci sám...