Dnes som hrubo porušil svoje morálne zásady !

Bol som nútený cestovať, samozrejme autom. Popoludní som sa vracal po štátnej ceste č. 50 ( južná oračina ) domov a tu sa to stalo. Priznávam sa, zhrešil som. Nachytal ma "radar". Zomlelo sa to takto :

Niekde za obcou Bátka som dobehol formujúcu sa kolónu. Bola ešte malá, iba 3 osobné autá. Cesta je v týchto miestach kľukatá a predbiehanie bolo nemožné. Stále išlo niečo oproti. Že nesedeli doma na zadku...Bol som zvyknutý na to, že na čele kolóny išla vždy Avia. Tu nebola žiadna Avia, bol to nejaký, nie starý, VW. Rozmýšľal som, či na sedadle vodiča sedí pán s klobúkom, alebo slečna s vodičákom, na ktorom ešte neuschol atrament. Tipol som na slečnu, pán s klobúkom by sa viezol v nablýskanom Žiguláku. Rýchlosť maximálne 60 km/hodinu, brzdenie pred každou, aj úplne prehľadnou zatáčkou len preto, že zatáčka tam bola.

Nuž čo, povedal som si, asi ďaleko nepôjde. Takýto vodiči sa boja dlhej cesty. Vydržím a ak sa bude dať, predbehnem. Takto sme sa "doterigali" do obce Bakta. Čelo kolóny výdatne pribrzdilo, padli sme na 45 km/hodinu. A tu zrazu šok ! Informačný "radar", inštalovaný na telefónnom stĺpe, ladil razantne do červenej farby s textom "SPOMAĽ". To sa stáva aj pri rýchlosti rovných 50 km/hodinu. Ale tu blikalo 166 km/hodiinu !!! Pomlčky, neúplný text, rozdielne číslo v porovnaní s tachometrom do 5 km/hodinu je bežnou praxou, ale 166 km/hodinu v obci, to som ešte nezažil !

Informačná tabuľa mi dokázala, že ani brzdiace auto na čele kolóny ma nedokázalo ochrániť od morálneho poklesku a zaradiť sa do skupiny cestných pirátov najväčšieho kalibru.

Už dlho rozmýšľam o kamere do auta. Vždy som kúpu akosi odložil ad acta. Teraz sa to už nestane. Predsa si nenechám ujsť takýto úspech. Prvá vec, ktorá ma napadla, bola rozprávka bratov Grimmovcov o prešpekulovanom krajčírovi. Na jeho opasku svietila výšivka "sedem jednou ranou". Nikomu neprezradil, že to bolo sedem múch, zato budil rešpekt hodný Herkula. Ani ja nemusím nikomu prezradiť, že to bolo pokazenou tabuľou. Hlavne že to tam bude svietiť !!!