Čo sa stane, ak ÚS vyhovie podaniu PS-SPOLU a nariadi preverovanie volebných výsledkov ?

To ešte nič neznamená, bude sa počítať znovu. Nové výsledky však môžu priniesť situácie, na ktoré rozhodne nie sme pripravení. Môj laický pohľad na vec je nasledovný :

Predstavme si, že po prepočítaní hlasov v tých okrskoch, ktoré spochybňuje PS-SPOLU a uplatnení hlasovacieho práva voličov, ktorým neboli hlasovacie lístky doručené včas, alebo obsah obálky bol chybný, sa zistí, že koalícia získa potrebných 926 hlasov a teda aj limitných 7% pre mandát do Národnej rady. Takýto výsledok osvedčí Ústredná volebná komisia. A tu nastáva problém. Keby spočíval len v tom, že sa do Parlamentu dostane ďalší subjekt, bol by to ten menší problém. Došlo by k prerozdeleniu poslaneckých mandátov a PS-SPOLU by si právom nárokovali nejaké to ministerstvo.

Budúci predseda vlády by z toho mal hlavybôľ. Nové pomery hlasov, nové počty, nové požiadavky. Doteraz po sebe zazerali len Kollár s Kiskom, po novom by zazerali aj na Trubana s Beblavým. Ich príliš liberálne postoje by nemuseli byť po chuti Kiskovcom, ani Kollárovi. Voči ich pouličným provokáciám a blokovaniu Parlamentu mal výhrady aj Matovič. Napriek tomu predpokladajme, že by sa dokázali "zbratať" a zrazu by sme mali päťkoalíciu. Viac subjektov = väčšia pravdepodobnosť vzniku rozporov. Smer a fašisti by síce boli o pár poslancov oslabení, ale to by boli všetci. A heslo liberálov: "Poďme do nich" by mohlo priniesť do koalície viac stresov ako osohu. Bola by to voda na smerácky mlyn.

Vážny problém by mohol nastať, keby Ústavný súd skonštatoval, že je nevyhnutné vypísať NOVÉ VOĽBY !

Predstavme si, že za tejto situácie by sa krajina musela začať pripravovať na opakované parlamentné voľby. Ideme do celoštátnej "mimoriadnej situácie". Nech by sa dialo čokoľvek, podľa situácie vo svete sa nedá predpokladať, že sa do 2 - 3 mesiacov vysporiadame s koronavírusom. Bude tu určite dlhšie a nikto nevie, koľko ľudí sa nakazí a aký bude ďalší vývoj.

Je tu množstvo nezodpovedných ľudí, ktorí cestujú a nemuseli by, Pravoslávna cirkev na prevenciu kašle ( Boha pri sebe nemajú ? ), zdravotníctvo a vláda nie je pripravená na nič a do toho ešte možné nové voľby ! Nič iné by nám nechýbalo...Boh chráň, aby sa pomer nakazených koronavírusom k počtu obyvateľstva na Slovensku, priblížil k tomuto pomeru v Taliansku.