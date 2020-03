Nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci II.

Bude nová vláda natoľko prezieravá, že si plne uvedomí súvislosti s večne živým a platným výrokom Rudolfa Baťu ? "Uliatych" 20 - 30 % z veľkého balíka je omnoho viac ako z malého. Percentá nepustia.

Obecne platí, že kto si nevšíma historické súvislosti a staré, ale platné princípy, obyčajne sa skôr či neskôr popáli. Nie je dobré opakovať staré chyby len preto, že chceme byť za každú cenu originálni a vymýšľať už vymyslené. Horšie je ( a za predchádzajúcich vlád bolo ), ak sa staré pravdy účelovo obchádzajú, alebo pre krátkozrakosť ignorujú.

Základným parametrom vyhodnocovania tendrov ( aj Eurofondových ) bola celková cena za dielo. Štát nakupoval "čo najlacnejšie", ( tak to deklaroval ) nech vezmeme do úvahy čokoľvek, počnúc od nákupu toaletného papiera po megazákazky výstavby diaľničných úsekov. Úspešný bol uchádzač s najnižšou cenou. Nikto neskúmal a predpokladám, že ani nechcel skúmať, aké zázemie má vytvorené budúci generálny dodávateľ projektu. Nikto neskúmal a nechcel skúmať, ako bude generálny dodávateľ postupovať. Zákon si to nevyžadoval, a NKÚ sa dostal najďalej po generálneho dodávateľa. Potom sa stalo to, čo sa stalo.

Veľké zákazky získali schránkové firmy, alebo spoločnosť si najala inú spoločnosť, ktorá si najala "X" menších spoločností, ktoré si najali armádu drobných živnostníkov, ktorým nakoniec ani nezaplatili ( prípad Váhostavu ). Alebo, generálny dodávateľ nakúpil lacné zariadenia, poprípade zrekonštruoval staré zariadenia, ktoré deklaroval ako HITEC. Pôvod nikto nepreveroval, pretože zákon si to nevyžadoval. Línia previerok končila u generálneho dodávateľa. To sú pravidlá, ktoré priamo nabádajú na korupčné správanie. Úmyselné zahmlievanie za podpory ( alebo aspoň nevšímavosti ) kontrolných úradov, plnilo vrecká realizátorom na úkor výsledku. Súčasne fungoval ( pevne verím, že už iba fungoval ) systém na "prepasírovanie Eurofondového projektu cez úrady za 20 - 30 % z hodnoty zákazky.

Zmenou pravidiel pri vyhodnocovaní ponúk by bolo možné ušetriť veľa peňazí. Ak sa na začiatku dovolí, aby sa okolo projektu vytvorila hmla, peniaze idú automaticky bokom. Parameter najnižšej ceny je to, čo Rudolf Baťa zavrhol. On vedel prečo. Kvalitná služba a výrobok sú drahšie, ale budú slúžiť dlho a dobre. V konečnom dôsledku je cena nižšia. Čo je lacné, smrdí !

PS: Rudolf Baťa mal vysoké nároky na morálku a vyžadoval od svojich zamestnancov "ťah na bránu". Nová vláda by si mala jeho princípy čo najskôr osvojiť. Aj v sociálnej oblasti.