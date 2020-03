Bude fungovať investigatívna žurnalistika aj na vidieku ?

Popíšem skutočný súdny prípad, ktorý sa ťahá asi siedmy rok. Je ukážkový prípad pre investigatívneho novinára, ale žiaľ nie je. Nikto sa o neho nezaujíma a už asi ani nebude.

Žalovanou stranou je môj známy z východného Slovenska, okresného mesta. Už v čase, keď sa na súde začali diať absurdnosti, som mu odporúčal aby prípad zverejnil, pretože "ciká proti vetru", ba rovno uragánu. V tom čase sa to na neho sypalo a nebol v najlepšej psychickej kondícii. Ničila ho bezmocnosť. Odmietol to s tým, že počká, ono to nejako dopadnúť musí, možno ak sa bude črtať odsúdenie. Čo sa vlastne stalo ?

V jeden januárový deň roku 2013 vychádzal autom z vedľajšej cesty na hlavnú jednosmernú ulicu, ktorá sa zvažuje do mierneho klesania. Na ceste bol mokrý sneh, kaša a voda, jedným slovom pľušť. Zastavil, aby dal prednosť 81 ročnému cyklistovi, ktorý na mokrej kaši stratil rovnováhu a oblúkom narazil do ľavej strany jeho auta v mieste spätného zrkadla. Smer nárazu bol od zadu pod uhlom asi 30° smerom dopredu. Cyklista urobil oblúk vplyvom straty rovnováhy. Spadol a utrpel vážne zlomeniny. Známy si situáciu včítane bicykla a stôp na aute nafotil. Ujka odviezla záchranka, nehodu zdokumentovala polícia. Vinník bol na prvý pohľad jednoznačný - ujko si poškodil sám sebe a doplatil na jazdu bicyklom za úplne nevhodných podmienok.

Niekto ho po pár týždňoch "vyškolil" a začal sa domáhať náhrady škody vo výške 30 000.- €. Bola podaná žaloba. Vyšetrovateľ vyšetroval a za pomoci prokuratúry sa snažili dokázať vinu známeho - vodiča. Nasledovali nekonečné výsluchy, znalecké posudky, výmena prokurátora ( odstúpil od prípadu asi od hanby ) a kto vie, čo ešte. Dokonca sa stratil aj poškodený bicykel, keď žiadal o jeho opätovné preskúmanie. Jeho poškodenie dokazovalo smer a spôsob nárazu. Známy sa samozrejme bránil, je dosť fundovaný a poradil sa aj s odborníkmi. Prišlo sa na to, že znalecký posudok z odboru dopravy, ktorý mu kládol nehodu za vinu, vypracoval znalec, ktorý na guľaté razítko nemá zákonom predpísanú kvalifikáciu, pretože sa medzičasom zmenil zákon.Takto pôsobil 15 rokov. Kto a za aký "bakšiš mu vystavil osvedčenie o spôsobilosti na výkon funkcie súdneho znalca aj po zmene zákona ? Samozrejme o razítko prišiel. To bola prvá rana pre poisťovacích podvodníkov. Po niekoľkých podobných prešľapoch vyšetrovateľa, sudcu a nového prokurátora sa ozval ujko a po 5 rokoch zrušil svoje nároky. Mimochodom, dva roky po nehode sa na tom istom bicykli opäť vozil.

Prípad nie je uzatvorený, pretože vyššie menovaní z toho musia vycúvať tak, aby nikto neutrpel na egu, nedošlo k ujme na "cti" a prípad sa uzatvoril v medziach "zákona". Známy poslušne nosí na súd dokumenty, o čo si súd požiada. Ujko tam už nechodí, ale telenovela pokračuje ďalej. Poistný podvod sa nevydaril.

Keď som sa ho spýtal, prečo nechce publicitu, ukončila by sa tá agónia. Odpovedal mi, že toto nie je veľké mesto, tu sa ľudia navzájom poznajú a chce tu žiť v mieri s každým naďalej. Z pozície svojej práce sa pozná so všetkými verejnými činiteľmi až po primátora. Nakoniec ešte dodal, že ak sa spojí vyšetrovateľ, prokurátor a sudca, je to nepriestrelná stena.

Svätej trojici ( vyšetrovateľ, prokurátor a sudca ) na spravodlivosti a mierovom spolužití nezáleží. Peniaze prebijú všetko !

Keby v tom meste pôsobil správny investigatívny novinár, prípad je dávno uzatvorený a možno by padli aj nejaké hlavy. Bolo by to veľmi pozitívne z hľadiska spravodlivosti. Ale...na východnom Slovensku v niektorých ohľadoch zastal čas. Korupcia a rodinkárstvo tu majú omnoho obludnejšie rozmery ako na západnom Slovensku. Riskoval by malý lokálny pisálek hnev mocných ? Kto by ho ochránil ? Ako by žil v jednom nie veľkom meste s jeho "obeťami" ? To sú otázky, ktoré doteraz nikto neriešil, dokonca sa ani nesnažil.

Uspeje Matovičov systém kontroly toku verejných financií a výkonu spravodlivosti novinármi ? Pripadá mi to trošku utopistické, ale niekde je potrebné začať. A toto je začiatok. Najťažšou časťou tohoto projektu bude vypracovanie nespochybniteľného systému financovania práce odvážnych, čestných a spoľahlivých investigatívcov. Držím im palce, aj keď som trošku skeptický. Je to veľmi silná a ťažko stráviteľná novinka pre "potencionálne obete" z dielne OĽANO. A k tomu, Smer sa v parlamente na tom bude voziť ako na krnačkách...