Škriepky o ministerstvo financií ? Živnostníkov si vážte !!!

Som dosluhujúci živnostník. Čakám na nejaké administratívne úkony na súde ( v BL sú veľmi vyťažení ) a potom si ihneď podávam žiadosť o predčasný dôchodok. O živote živnostníka viem svoje.

Za vlády Smeru sa do kategórie "bohatých", tým pádom aj daňovo viac zaťažených, dostali aj mnohí živnostníci. Ja som svojho času tak isto padol do tejto pasce, pretože som mal veľmi úspešné roky a zarobil som trošku viac ako bežný smrteľník. Zárobky na tejto úrovni predpokladajú plnenie veľmi vysokých nárokov. Na jednej strane sú to odborné znalosti, ktoré nikomu z neba nepadajú, včítane dlhoročných skúseností. Pred 20 rokmi bola na Slovensku výroba zlievarenských zliatin hliníka zo šrotu v súkromnom sektore v plienkach. Učil som sa za pochodu, aj na vlastných chybách. Neobmedzená pracovná doba bola vždy samozrejmosťou a byť na telefóne nepretržite, povinnosťou. Za 20 rokov v tomto obore sa mi podarilo postaviť na nohy 3 firmy na Slovensku a jednu v Maďarsku. Z toho jedna tápala v hmle a nevedela sa posunúť ďalej, ostatné tri boli na dne. Dnes sú všetky úspešné a platia štátu. Bol som za to štátom náležite "odmenený" !!!

Nápojové obaly, elektrické vodiče - odpad, zmesný zberový šrot, hotové ingoty vo zväzkoch

Pre spestrenie, výroba zliatin hliníka a výrobkov trošku inak na You-tube :

https://www.youtube.com/watch?v=xQk7l5axj7o

https://www.youtube.com/watch?v=dlGDhgYw65A

Aká bola cena za zvýšený zárobok ? Podlomené zdravie, predovšetkým psychika. Pracovať pod neustálym tlakom, z ničoho robiť niečo funkčné a prosperujúce , s vedomím zodpovednosti za všetko a všetkých, človeka poznačí. Som unavený a potrebujem pokoj od všetkého. Chcem si užiť rodinu, ktorá ma pozná len s telefónom na uchu.

Takých ako som ja, je na Slovensku veľa. Živnostníci a menší podnikatelia, ktorí sa vedia o seba postarať a nečakajú na to, aby ich niekto postrkoval, sú nosným pilierom ekonomiky. Naše automobilky síce tvoria značnú časť hospodárskeho výsledku, ale ich subdodávateľmi sú menšie firmy a živnostníci. Bez nich by veľké firmy nemohli existovať.

Nezdeformujme a nezničme malých a stredných podnikateľov krátkozrakými daňovými a odvodovými opatreniami v ich neprospech. Práve naopak, je nevyhnutné dôkladne sa starať o to, aby sa podnikanie v malom vyplácalo. Nech si títo ľudia zarobia, potom nebudú špekulovať nad čiernou ekonomikou a nebudú štátu na ťarchu. Udržovanie zdravia a výkonnosti tiež niečo stojí. Ozdravné a relaxačné pobyty by mali byť súčasťou nákladov, alebo odpočítateľnou položkou z daní ( iná forma Dankových poukazov ). Zdravý človek je aj výkonný.

Nadmieru bohatí majetok nezískali prácou, ale špekuláciami a značná časť boháčov priamo za podpory úradov kradla. Ak sa zastaví tunelovanie štátneho rozpočtu, potom sa aj štátna kasa ukáže v inom svetle. V minulosti existovala aj konfiškácia majetku, ak sa preukázalo, že bol nezákonne získaný. Rezešovci mali za Mečiara vo vtedajšej VSŽ ( dnes USS ) 352 s.r.o. Prečo asi ?

V tomto sa mi veľmi pozdávajú názory Richarda Sulíka. Nevolil som SAS, ale pri ministerstve financií by som dal jednoznačne prednosť jemu a jeho víziám. Vonkoncom nie je čisté a pre zachovanie mierovej klímy pri kreovaní vlády etické, ak kandidát OĽANO Eduard Heger, predkladá vízie predčasne a verejne. To je na internú diskusiu. My, voliči, nechceme škriepky ! A to som volil OĽANO ! Páni, vyhnite sa zádrapkám, nahrávate Pellegriniho družine ( a naozaj kde sa podel "ŠÉF" ? ).