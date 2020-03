Poľovačka takmer v obci - víkendova streľba pri Hrone.

Aj pri poľovačkách mimo obývaných zón sa občas stávajú tragické udalosti. Vždy ide o pochybenie lovcov alebo honcov. Niekomu však neprekáža ani blízkosť ľudských obydlí a komunikácií.

Chcem popísať opakovanú činnosť neviem či poľovníka, ale určite nejakého lovca. Opakovanú preto, že sa pri rieke Hron, v katastri obce Hronská Dúbrava - takmer v obci, iba asi 150 metrov od obydlí a pár desiatok metrov od rýchlostnej cesty R 1 ( v pozadí ) - dosť často objavuje zelené SUV. Ak sa tam objaví, nechýba ani streľba z guľovej zbrane. Zvuk po výstreloch to dokazuje jednoznačne. Na prvom obrázku je predmetné auto. Ospravedlňujem sa za nie najlepšiu kvalitu obrázkov. Urobil som ich telefónom na vzdialenosť cca 250 metrov. Na obrázku je na aute otvorené okno na predných dverách. Vidíme aj koľajnice asi 300 metrov pred budovou železničnej stanice a veľké orechy v popredí sú v záhrade medzi domami.

Stalo sa to v sobotu, 22.2.2020. Spozornel som na dva výstrely vo veľmi krátkom slede za sebou, za pár sekúnd sa ozvali ďalšie tri. To znamená, že nestrieľal z obyčajnej loveckej pušky, ale zo zbrane so zásobníkom. Lovec sa objavil na voľnom priestranstve pred autom. Vybehol z porastu pri rieke, ktorá je z tohoto pohľadu tesne za autom. Chvíľu pobehoval sem - tam, akoby sledoval poranenú zver. Potom akoby zúfalé zviera vbehlo do porastu na brehu rieky. Lovec ma evidentne zbadal, aj keď na diaľku, ale cítil som jeho pohľad a jeho hlava sa natočila smerom ku mne. Pár sekúnd ma sledoval. Kým som stihol zapnúť foťák, stratil sa znovu v poraste. Už som ho viac nevidel. Po uplynutí 2 - 3 minút sa na aute zatvorilo predné okno a za ďalších asi 30 sekúnd sa auto dalo do pohybu v smere toku rieky.

Ďaleko však nezašiel. Ozvali sa ďalšie výstrely. Najdlhšia séria bola 5 rán v krátkom slede jednotlivo ( nie dávkou ). Celkom som napočítal behom cca 30 minút asi 25 výstrelov. Čo dodať. Tu sa žiada odpovedať na otázky o bezpečnosti obyvateľstva, vodičov na R 1 a regulérnosti lovu. Nie som poľovník a nepoznám poľovný zákon. Ale loviť v takejto lokalite, s takou zbraňou a pri rieke, kde sa chodí zver napiť, vyvoláva vo mne množstvo otáznikov o legitímnosti postupu lovca. V minulosti sa už stalo, že niekto oznámil polícii počínanie práve tohoto "lovca". Videl som prichádzať policajné auto na presne zhodné miesto, ako stálo SUV teraz. Legitimovali lovca, niečo si vysvetľovali, potom policajti odišli. V zápätí odišlo aj SUV. Stalo sa to cca pred 5 rokmi. Lovec odvtedy pokračuje v občasných víkendových masakroch. Pokojne to môžem nazvať masakrom, pretože nie je žiadna záruka, že poranenú zver nájde v poraste na neregulovanom a podmytom brehu Hrona. Potom predstavme si, čo urobia so srnou zo 3 zásahy z guľovej zbrane, popri tom kto vie, aké strelivo používa.

Nech sa na to pozerám akokoľvek, mne to zaváňa černotou. V prvom rade sú ohrození ľudia, majetok a zver je nemorálne masakrovaná. Že je premnožená, vieme všetci. Tu však nejde o regulovaný odstrel, ale prevdepodobne o krvavú zábavu. Obyčajný človek si tento luxusný hazard nedovolí !!! "Šľachta" si vybudovala svoje pravidlá existencie a doteraz ich kryli správne stranícke preukazy a úplatní sluhovia spravodlivosti. Bude mať právo a spravodlivosť dostatočne dlhé prsty na to, aby sa vysporiadala aj s regionálnou samozvanou "šľachtou" ?