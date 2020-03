Môj dedo to už vedel, Kollár s Kiskom o tom asi nepočuli.

Zomrel skôr, ako som sa narodil. V dedine po ňom ostali jeho veľavravné hlášky, na ktoré si dodnes občas niekto spomenie. Aj ja to chcem urobiť, pretože sa na danú situáciu hodia hneď dve.

1. S rozumom, vápnom a štetcom na dlhej rúčke, sa aj nebo dá na bielo natrieť.

Biele nebo je Matovičovým snom, vláda, ktorá vojde do histórie ako antikorupčná, ľudová, sociálne orientovaná na slabšie vrstvy obyvateľstva. Vápno - mandát od voličov - dostali štyri opozičné strany. Rozhodli o tom voliči. OĽANO a Liberáli, ako sa zdá, si mandát vážia, a chcú s ním naložiť čo najlepšie.

Nedá sa to však povedať o Strane Za ľudí a Sme rodina. Kisku do parlamentu pretiahol iba prievan. Popri tom by sa práve od neho, bývalého prezidenta, čakalo, že bude útočiť na post najvyššieho lídra. Zaspal a chce spať ďalej. Prečo by aj nie, veď v parlamente je teplo, platy pôjdu a sem - tam môže zamiešať aj karty, pekne potichu, bez rizika. Je to taký 1 / Bugár - prevrátená matematická funkcia Bugára. Ten by sa spriahol aj s diablom, len aby bol "pri tom". 30 rokov sa vykrúcal ako červík na slnku. Majster nič nehovorenia prostredníctvom diplomatického vyjadrovania sa. Kiska nechce ani to. Len sa prizerať. A to by bola skaza jeho strany !

Na vine má byť jeho opozit - Kollár. Neokrôchaný, veľkohubý. Na získanie majetku mu stačili ostré lakte, drzosť a správne kontakty, ale "On" podľa očakávania ( ako problematického som ho okrem mnohých iných označil aj ja už v súvisiacom článku, link dole ) chce v tomto duchu pokračovať ďalej, aj vo vláde. Nastavuje lakte, nadúva sa ako moriak, ale nemá to ani hlavu, ani pätu. Štát je síce tiež podnikateľ, ale nie vlekár. Alebo predsa len má ? Možno, smeruje ku veľkým balíkom na árendovaných ministerstvách. Mimochodom, jeho "inteligenciu" potvrdzuje aj pomenovanie Sulíka za "kopírkára".

Na Gemeri sa traduje príhoda grófa Andrášiho s cigánom ( Rómovia mi iste prepáčia, ale v tých časoch sa im tak hovorilo ). Cigán mal dodávať kvádre na prístavbu kaštieľa v Betliari. Gróf ho súril s prvými 1000 kusmi, aby mohli murári začať. Cigán sľuboval a grófa uistil: " Nebojte sa pán gróf, 1000 kvádrov je hotových, len ich treba spraviť" ! Aj Kollárových 25 000 bytov je podľa neho hotových, len treba postaviť. Nejako... bezhlavo, bez štipky rozumu tlačí na pílu. Keby to robil rozumne, s náznakmi kompromisov, Kiska by neutekal. Postupná výstavba je predsa žiadúca. Ale to vie každý aj bez jeho extempore. Pomoc sociálne slabším predsa deklaruje Matovič dostatočne jasne, až je to prehnane úzkostlivé.

Evidentne tu chýba zdravý sedliacky rozum !!!

A konečne dedova povestná dlhá rúčka. Na jej výrobe by mali cielene, cestou kompromisov pracovať. Nevyzúvať sa spod zodpovednosti, netlačiť bezhlavo na pílu. Nikto nečaká, že za prvých 100 dní vládnutia sa všetko vyrieši. Čo budú potom robiť ?

2. Aj opica je pekná, keď ju pekne namaľujú.

Z obidvoch len tak strieka farba. Za každú cenu byť ten najsociálnejší a najlepší. Popri tom sú v skutočnosti obidvaja nebezpeční pre Matovičove ideály. Jeden uhýba, druhý seká hlava - nehlava. Jeho vláda bude visieť na šnúrke v gatiach týchto dvoch sebalíčiacich pánov pred očami národa na krásne stvorenia. Pod tou farbou sa v skutočnosti skrýva vrstva nepriľnavej hrdze.

PS: My, voliči, by sme boli nesmierne sklamaní, keby vláda stroskotala na egu hociktorého z nich. Máme len jednu šancu. Už môj dedo vedel, čo si žiada realita. Jasne to sformuloval do nehynúcich poučiek.