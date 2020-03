Matovičova dodávka vraj parkovala pri veľvyslanectve USA.

Nebol si náhodou Matovič, alebo niekto poverený z OĽANO po víťazstve vo voľbách po inštrukcie na veľvyslanectve USA ?

Na jednom diskusnom fóre som si prečítal príspevok s takýmto obsahom a pisateľ si dal na príspevku evidentne záležať. Z textu je cítiť oduševnený oznam verejnosti, že sa k moci dostal niekto, kto bude len predĺženou rukou USA. Tak už je to tu ! Ešte sa poriadne ani voľby neskončili a už sa konšpiruje a kydá. K tomuto nie je potrebný žiadny komentár. Takáto myšlienka sa prezentuje sama a jej autor tak isto. USA môžu za odsúdenie páchateľov zmenkovej kauzy, riadia Matoviča a predpokladám, že časom sa vytiahne karta Soros tak, ako sa na vlne Sorosománie vezie Orbán v Maďarsku.

Voliči Smeru sú presnou kópiou voličov Mečiara. Slepí, hluchí a bez schopností myslieť racionálne. V prvom rade by si mali poupratovať doma. Ich boss sa drží koryta akoby nevnímal čo sa okolo neho deje. Predpokladám, že v sobotu večer, v deň volieb bol na mol. Neprišiel medzi novinárov, zatajil sa. Včera na tlačovke boli na ňom evidentne vidieť stopy po opici. Všimol som si to už niekoľkokrát, že tvár má opuchnutú, hlas zmenený a zjavný problém s artikuláciou. Je to z prejavu veľmi cítiť. V sobotu večer sa Pellegrini pri prvom kontakte s novinármi vyjadril, že : " Ja medzi vás ešte určite prídem, ja neujdem zadnými dverami". Akoby naznačoval, že niekto iný tadiaľ pôjde.

Podčiarknuté, spočítané, milí voliči a konšpirátori Smeru, doma na Súmračnej máte kolosálny problém. Doteraz to bol problém Slovenska číslo jedna, teraz je to problém Vás, voličov. Tiež číslo jedna. Pellegrini to zjavne takto vníma, jeho vyjadrenia či verbálne, alebo neverbálne reakcie, to len potvrdzujú.

V tejto súvislosti ma napadá stará bankovka v hodnote 20 Kčs z roku 1970, na titulnom obrázku. Autor rytín vyjadril svoj protest voči režimu priamo v rytinách. V plastike Žišku je zakomponovaný profil tváre Jana Palacha, ale predovšetkým si všimnime, že skupinu povstalcov - sedliakov ( Husitov ), vedie človek s dvomi ľavými rukami a na koni sedí slepec. Vtedy to musela byť ( a aj bola ) pravda - pravdúca, pretože rytiny boli schválené na najvyšších miestach. Inými slovami, vodcovia sú babráci mimo realitu. Okrem iného, toto je diagnóza Smeru, milí voliči.