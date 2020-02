Chystám sa oslavovať víťaznou cigarou a myšlienkami na budúcnosť.

Priebežne sledujem informácie z volieb a že sa chystá rekordná volebná účasť za posledné 3 voľby, je už teraz isté. Slovensko sa zmobilizovalo. Mám z toho dobrý pocit.

Napriek víťazstvu súčasnej opozície ( pred polnocou očakávam takúto informáciu z médií ), sa na Slovensku nezačnú diať zo dňa na deň zázraky. Predpokladám, že súdny človek to ani neočakáva. Pre mňa bude veľkým víťazstvom už to, že sa nebudem musieť tak často a predovšetkým bezmocne pozerať na zlodejov a podvodníkov. Doteraz sa tvárili akoby sa spravodlivosť ich ani netýkala. Ani dnes ešte Ficovi nechýba sebavedomie a jeho vyhlásenie o návrate za 1 - 2 roky a ešte silnejší dáva tušiť, že sa dávno prestal kontrolovať a nie je schopný reálne vyhodnotiť svoju situáciu. Že ostal predsedom strany aj po odchode z postu predsedu vlády je dôkazom toho, že Smer je chorá a degenerovaná strana. V predvolebných diskusiách strana sľubovala zmenu. Tak sa len tak mimochodom pýtam, to čo robili doteraz bolo zlé ? Oni sa verejne priznávajú k tomu, že nevládli dobre ? Veď to je priznanie sa k zločinom na obyvateľstve !

Nie som taký optimista, aby som si myslel, že sa po voľbách budú tváriť zmierlivo a prispôsobia sa novovzniknutej situácii. Budú arogantní, budú podkopávať autoritu novej vlády a budú robiť deštrukciu v parlamente. Pamätám sa na to, ako naložil svojho času Mečiar s opozíciou. Takmer všetci poslanci opozície sa ocitli vo výbore pre životné prostredie. Ani jeden nebol zaradený do výboru pre silové rezorty. Je to nedemokratické, dnes by to už neprešlo, ale minimáne by som sa pozrel na to, ktorého poslanca Smeru a ĽSNS kde upracem. Konštruktívna opozícia môže byť veľmi dobrou alternatívou pre vyvážené fungovanie Zákonodarného zboru. Takouto opozíciou však nikdy nebude Smer a ĽSNS.

Mám obavy. Tie plynú z toho, že súčasná opozícia bude po voľbách len veľmi ťažko vytvárať koalíciu, ktorá bude vystupovať jednotne a využije výhody ústavnej väčšiny, ktorá podľa mňa vznikne bez Smeru a ĽSNS. Pani Prezidentku čaká v tomto smere náročná práca stmeľovača a zjednocovača. Krotiť vášne a presvedčiť 5 možno 6 pravicových strán na kompromisoch bude nadľudský výkon. Mám obavy z toho, že sa Sme rodina stane jazýčkom na váhach. Ako som napísal, mám obavy, ale mať k dispozícii ústavnú väčšinu, to sa nestáva po každých voľbách.

Prosím, nepremárnime túto šancu ! A nezabudnime na to, kto čo má na svedomí.