Čo tak s prstom v nose nájsť peniaze na liek Zolgensma ?

Za politické reklamy lietajú vzduchom stotisíce eur. Tieto peniaze si strčia do vrecka agentúry, ktoré vystavujú mastné účty aj skorumpovaným a ideologicky neprijateľným subjektom.

Takáto reklama pôsobí na bežného občana ako niečo nepochopiteľné. Zlodeji, skorumpovaní politici a fašisti sa zúčastňujú predvolebného boja akoby sa doteraz nič nestalo a evidentne využívajú všetky prostriedky na to, aby tu ostali aj po voľbách. Žiadna sebareflexia, sú si úplne sebou istí. Akoby sa im nikdy nič nemohlo stať. Mňa osobne ich istota desí. Takto na mňa pôsobili včera večer v televíznej diskusii páni Pellegrini a Kotleba. Predseda vlády sľubuje zmenu. Minulosť akoby ani neexistovala, všetky narážky na citlivé témy minulosti hádže za hlavu a plne sa podriaďuje starému pravidlu, že najlepšia obrana je útok. Kotleba ani nevnímal otázku na tému kriminality svojich poslancov. Hrubá hrošia koža. Ostatne, o vzájomné invektívy netreba nikoho prosiť, to ide všetkým dobre.

Do vzduchu vyhodené stotisíce eur by mali omnoho účelnejšie využitie, keby... Štyri deti so svalovou atrofiou potrebujú život zachraňujúci liek Zolgensma. Občania sa v tejto veci zomkli a za výdatnej podpory médií sa skladajú na liečenie vo Philadelphii. Ani jeden z politických subjektov sa touto témou nezaoberal a nehľadal možnosti na prispenie rodičom týchto detí na ich liečenie. Kde je vôľa, tam je cesta. Agentúry sa nabalia, plagáty a bilboardy zničí počasie, alebo budú prelepené, z obrazovky na nás prestanú vyskakovať reklamy a videá s predvolebnou tematikou, ale uzdravené deti by boli a verím tomu že budú, jasným dôkazom spolupatričnosti a občianskeho porozumenia. Láska k blížnemu nám nemôže byť cudzia. Veď nikto z nás nemôže vedieť, čo ho môže postihnúť v budúcnosti.

Môžeme si pamätať prípad Peťa Petrasa z Reinerovej chaty vo Vysokých Tatrách, ktorú sám postavil. O chatu ho takmer pripravil kupca pozemkov. Keďže Peťo je symbolom Tatier a jeho príležitostné diela zo snehu a ľadu sú vyhľadávanou turistickou atrakciou, parlament dokázal na počkanie zmeniť zákon. Chata mu ku spokojnosti všetkých zostala a všetci, včítane mňa, sme skladali poklonu parlamentu za jednotný a ľudský postoj. Pýtam sa preto, či nebolo možné prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní o možnosti poskytnutia peňazí podnikateľskými subjektami, ktorí si príspevok následne môžu odpočítať zo zaplatených daní nad rámec súčasných 2% pre registrované organi zácie v prípadoch, akými sú v súčasnosti tieto štyri deti ? Znie to jednoducho, ale nemyslím si, že je nemožné zadefinovať oprávnených prijímateľov. Samozrejme, ak by hlasovanie o takomto zákone nebolo spojené s niečím absurdným. Nemyslím si ani to, že by to v štátnej kase chýbalo. Tam nechýba ani tretina rozkradnutého DPH a to sú 2 miliardy. V posledných dňoch som niekoľkým osobám vysvetľoval, že politické strany svoje peniaze minú len na kampaň. O cenách agentúrnych služieb by sa dala viesť dlhá diskusia. Ľuďom, ktorí nepoznajú systém, je výsostne tŕňom v oku toto šafárenie. Nakoniec majú pravdu, pretože vo voľbách úspešné politické strany budú dotované zo štátnej kasy a zahoja sa.

Celá predvolebná fraška, inak to neviem nazvať, je obrazom našej spoločnosti. K dokonalosti chýba zmeniť iba štátnu vlajku na takú, aby skutočne vystihovala pomery v krajine. Bola by celá ružová, uprostred dúha, na jednej strane dúhy straka, na druhej pes. Vysvetlenie : Kradneme ako straky, žerieme sa ako psy, pijeme ako dúha a potom vidíme všetko ružovo ! Dodávam ešte, že aj s prstom v nose vyriešime všetko k spokojnosti občanov.

Aj touto formou vyzývam spoluobčanov, aby sme sa nemuseli takýmto arogantným zlodejom pozerať ďalšie 4 roky do očí a prizerať sa bezmocne, ako likvidujú vlastných občanov, poďme v sobotu všetci voliť.