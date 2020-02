Na Koronavírus sme vraj pripravení.

Znie to veľmi povzbudzujúco, ale nie som si istý účinnosťou opatrení, ktoré sa na letisku M.R.Štefánika zavádzajú. Opatrenia majú slabé miesta a sú len čiastočné, symbolické.

Tvrdiť, že na vírus sme pripravení, je dosť naivné. Proti panike je to dobré, ale to je asi tak všetko. Vírus sa šíri takmer nekontrolovateľne a je len otázkou veľmi krátkeho času, kedy sa objaví aj na Slovensku. Predstavme si, že na letisku identifikujú cestujúceho s podozrivými symptómami a následne sa potvrdí u neho vírus. Celá paráda okolo jeho izolácie a dopravy do nemocnice je následné hasenie problému. On bol predtým niekoľko hodín v úzkom kontakte s ostatnými cestujúcimi už na nástupnom letisku, v lietadle a aj po prílete. Ostatní cestujúci sa do zistenia prítomnosti vírusu rozcestujú za svojimi cieľmi. Už aj oni môžu byť nakazení, ale ešte nemusia vykazovať žiadne príznaky. Tých niekoľko ďalších hodín môže postačovať na to, aby sa nakazili ďalšie osoby.

Letecká doprava nie je jediný spôsob dopravy. Nič sa nehovorí o vlakovej doprave, doprave osobnými autami, preprave tovaru. Severné Taliansko je, ako vieme, silne priemyselná oblasť s väzbami na Slovenské firmy. Pohyb tovaru je zabezpečovaný stovkami kamiónov denne. Kto zistí, kde a koľko vodičov bolo, kto sa postará o ich testovanie po návrate ? Už dnes sa šíria informácie, že niektorí špeditéri odmietajú brať zákazky do severných regiónov Talianska.

A tu sa rysujú ďalšie následky - ekonomické. Spomalený presun tovaru automaticky spôsobí finančné straty a utrpí ekonomika. Je to cesta ku kríze, ktorá sa okolo nás poneviera už druhý rok. Jej prepuknutie naberá čoraz reálnejšie kontúry.

V tomto momente sa nejedná o to, či sa k nám vírus dostane, ale ako rýchlo. Čítal som rôzne komentáre na rôznych diskusných fórach a takmer všetci sa zhodujú v tom, že opatrenia ministerstva zdravotníctva sú len čiastočné. Omnoho účinnejšou prevenciou je nikde necestovať ak nejde o život. Pretože potom o život pôjde s určitosťou.