Prečo sa na Slovensku zmena musí vykúpiť krvou ?

Už som mnohokrát premýšľal o tom v rôznych súvislostiach. Nikdy som k ničomu jednoznačnému nedospel, ale napriek tomu som našiel mnoho súvislostí. Dnes za to kruto platíme.

Chceme, alebo nechceme, naša mentalita je silne poznačená historickými súvislosťami. Vytvárala sa vyše tisíc rokov v rôznych, historicky viac aj menej významných obdobiach. Pre všetky obdobia uplynulého tisícročia je možné nájsť jediný spoločný znak - nadvládu iných národov nad Slovanmi v Karpatskej kotline. Dlhodobý strach z moci iných sa implementoval do vnímania vzťahov a vlastného postavenia v spoločnosti. Vieme, že pozícia Slovanov a neskôr Slovákov nikdy nebola rozhodujúca a už tobôž nie vládnuca. Vždy nám niekto vládol, rozkazoval, prikazoval a aj vykorisťoval. Bohu žiaľ, mentalita národa nesie do dnešného dňa stopy minulosti a ešte dlho ponesie.

Príkladov by sme na to našli v našom bežnom živote veľmi veľa. Takých, keď niekto razantnejšie prejaví svoju vôľu a ten zbytok sa automaticky podriadi bez rozmýšľania o tom, čo sa môže stať. Tu nedávno sa popri dialničnom privádzači na R1 z Hronskej Dúbravy, rozhodla správa ciest odstrániť zo svahu naklonené stromy v páse širokom asi 5 - 6 metrov. Prevažne tam rastú agáty, sú naklonené nad cestu. Niekoľko ich je už vyvrátených a ležia na stromoch pod nimi. Ak prší, zo svahu sa na cestu pravidelne kotúľajú kamene. Slovom, úsek je pre vodičov životu nebezpečný. Sotva spravili 1/3 dĺžky trasy a zasiahli ochranári. Výrub sa zastavil. Za dva roky sa nič neudialo, iba občas padne strom na cestu a len zázrakom sa zatiaľ nikomu nič nestalo. Predpokladám, že sa pokračovať vo výrube krajnice bude potom, ako niekoho zabije padajúci strom. Nikoho to ďalej nezaujíma. Na pokračovanie a presvedčenie ochranárov o ich nezmyselnom konaní potrebujeme mŕtveho človeka.

Toto je miniprípad oproti smrti Janka a Martinky, ktorí zaplatili svojimi životmi za to, že sme sa všetci nemo prizerali, ako vládna mafiánska banda demoluje krajinu. Všetci sme len šomrali, samozrejme vynímajúc ich bezprizorných voličov a nemali sme odvahu na to, aby sme vyšli zavčasu do ulíc a vyvolali hoci aj vládnu krízu. V konečnom dôsledku by víťazmi boli radoví občania. Možno to vyznieva tak, že som idealista. Nie som. Janko a Martinka by mohli žiť. Vrahovia, zlodeji a podvodníci mohli byť skôr za mrežami. Dvaja mladí ľudia zaplatili svojimi životmi za našu benevolenciu, neschopnosť a nerozhodnosť. Na zmenu sme zase potrebovali mŕtvych. Verte mi, aj keď sa to možno každému nezdá, ale týka sa to nás všetkých rovnako. A aj v budúcnosti vždy bude. My sme však historicky raz taký národ, že zlo začneme vnímať až keď udrie v najkrutejšej podobe. Zbožňovaný Mečiar prestal byť zbožňovaný až potom, ako vybielil štátnu kasu a na rukách mu ostala krv Róberta Remiáša. Fico má na svedomí ekonomickú trestnú činnosť "našich ľudí", manželka Svetlana je pravdepodobne najaktívnejšia menežerka všetkých čias, a krv dvoch mladých ľudí. Zmena je vždy podmienená smrťou. Až takíto sme barbari ?

V týchto dňoch sa s nemým úžasom pozeráme na zlodejov, podvodníkov a mafiánov, ako sa Bohu rovne tvária a snažia sa kúpiť si voličov. Nezabudnime na to, že títo už mali "sedieť". Nenechajme sa opiť rožkom a svojou benevolenciou nedopustime, aby si zachovali svoje korytá. Mŕtvych už stačilo.