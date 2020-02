Nikto Vám nemôže toľko dať, ako my môžeme sľúbiť !

Páni politici z koalície, prečo to skúšate na ľudí takto na drobno, s diaľničnými známkami. Rovno navrhnite zrušiť dane, bezplatné zdravotníctvo, školstvo a dôchodky na úrovni Luxemburska. Aké trochárenie...

Úprimne sa Vám čudujem, že si namáhate Vaše ťažko skúšané a opisovaním textov do dizertačnej práce z knižiek, preťažené mozgy. Chudák hlava. Je to nanajvýš citlivá vec a bez nej to Bohu žiaľ nejde. Čo to viem aj o utrpení zamilovaného srdca ak sa jeho túžby rozplynú ako hmla. Vtedy mozog nepracuje správne a človek je schopný pre také srdce vyvádzať hoci aj neuveriteľné, životu nebezpečné kúsky. Milá je milá a funkcia na to nemá žiadny vplyv. Uvedomte si koľko energie Ste museli minúť na vymýšľanie systémov, ktoré umožňujú ulievať peniaze zo štátneho rozpočtu. Nehovorím, boli Ste veľmi úspešní. Aj Mečiar Vám môže závidieť. O komunistoch radšej pomlčím. Tí boli úplní amatéri. Za ich panstva sa zo štátneho rozpočtu strácalo iba 15 až 20 %. Vy Ste toto umenie povýšili o level vyššie, ak rovno nie o dva.

Vynašli Ste mimoriadne úspešný spôsob, ako ulievať peniaze z veľkých projektov, ako mýtny systém a jemu podobný, čiastočne chybný projekt EKS ( elektronický kontraktačný systém ). Mám pred očami p. Kaliňáka ako sa dušoval, že systém je kvalitný a funkčný. Práve v tých začiatkoch bol tvrdým orechom aj pre veľmi schopného užívateľa. Pri jeho tvorbe Ste sa páni zabudli opýtať na potreby takých budúcich užívateľov ako napr. nemocnice. Pri nákupe liekov s cieľom maximálnej efektivity nákupu je systém nepoužiteľný. A p. Kaliňák sa oháňal práve jeho efektivitou pre nemocnice. Bolo by to na dlhšiu debatu ale ministerstvo zdravotníctva o tom vie, len neviem, či si niekto zaťažuje mozog pre vyhadzovanie peňazí na náhradné riešenie. EKS sa dostal do úzadia a veľmi sa o ňom nehovorí ( aj dopravcom došla para ). Princíp je však rovnaký. Štátom draho zaplatený systém, zmluvne odovzdaný do správy súkromnej správcovskej organizácii. Jednoduchá zmluva medzi štátom a správcovskou organizáciou znie na poskytovanie služieb. Správca robí službu, až milosť štátu ( takto to vyznelo z úst bývalého ministra dopravy p. Vážneho ) za "spravovanie" štátom zaplateného systému a čo sa vyberie od užívateľov systémov ( dopravcov a verejných obstarávateľov ), ide Boh vie kde. Aspoň z pohľadu občana, ale Vy páni, Vy viete úplne presne kde to končí. Veď inak by to nemalo predsa logiku.

Toto sú len dve malé čerešničky na obrovskej diaľničnej torte. Pred časom ma, len tak, napadla myšlienka, že: "výstavba diaľníc napreduje presne takou rýchlosťou, akou dokážete bez stôp upratať uliate peniaze". Boh mi je svedkom, najprv som si myslel, že je to chorý nezmysel. Dnes si to nemyslím. Myslím si, že sa každý veľký diaľničný projekt začína "vykopaním tunela" aj v tých prípadoch, ak budúci diaľničný úsek vedie povrchom. V prípade ak obsahuje tunel, jeden, ten prvý a najdôležitejší, je vždy navyše. Je mi Vás ľúto, páni z koalície, Vaše hlavy musia naozaj trpieť enormnou záťažou. A predpokladám, že ešte budú trpieť viacej. Raz sa za tieto ohavnosti budete musieť zodpovedať. Vaše "úspechy" sú historicky nezabudnuteľné a ostanú tu v podobe frustrácie všetkých schopných, mysliacich a vzdelaných ľudí, ktorých evidentne trestuhodne podceňujete. Na toľkú špinu sa predsa nedá len tak ľahko zabudnúť.