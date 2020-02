Keď je úverový referent banky rovnako gramotný ako finančne negramotný klient.

Ak sa stretnú takíto dvaja ľudia, pochopiteľne, každý na svojej strane prepážky, výsledok nemôže dopadnúť inak ako katastrofou. Je to skutočný príbeh, ktorý u mňa vyrazil poistky.

Pre zachovanie súkromia nazvem klienta Patrik. Patrik má 59 rokov a pracuje ako robotník. Nemá najhoršie platené miesto, keďže mesačne zarobí cca 660 - 730 € v čistom. Tak, ako je jednoduchý, je veľmi pracovitý a ochotný vyhovieť zamestnávateľovi aj pri požiadavkách na občasné nadčasové hodiny. Zvýšený príjem sa vzťahuje na mzdu s nadčasmi.

Pred pár mesiacmi sa v jeho súkromí udiali nepríjemné veci a manželka požiadala o rozvod. Ostal sám a jeho situácia sa vyvinula tak, že Patrik ostal bez peňazí a bez bývania. Rozhodol sa preto svoju bytovú situáciu riešiť radikálne, kúpou bytu. Kde na to vziať a nekradnúť ? No predsa v Banke. Hypotéku nedostal, pretože pravidlá poskytovania hypotekárnych úverov neboli v súlade s jeho vekom, mesačným príjmom a výškou požadovaného úveru 30 000.- €. Banka ho odmietla a ani na veľké naliehanie nepochodil. Silou mocou chcel mať svoj byt, tak v tej istej banke - Slovenskej sporiteľni - mu vyhoveli spotrebným úverom.

Je to prostý človek, ktorý je finančne negramotný. Pochopiteľne, pre neho výška úrokov na spotrebnom úvere v porovnaní s mizivým úrokom na hypotekárnom úvere, toho veľa nepovedala. Aj keď osobne si myslím, že vidina bývania možno zohrali svoju úlohu. Úverový referent vypočítal mesačné splátky na 442.- € !!! A tu je do deja zatiahnutá gramotnosť a serióznosť úverového referenta. Áno, gramotnosť, pretože následky mal predvídať. Príjem mal potvrdený od zamestnávateľa čierne na bielom. Keby nebol bezcitný a rozmýšľal aj za klienta, zistí, že klientovi ostane mesačne cca 250.- € na nájomné a živobytie. To ale Patrik nesmie onemocnieť, nemôže si nič dovoliť, pretože ani na poriadnu stravu mu neostáva.

Rozkrútila sa špirála skazy. Robí nadčasy a fušky, potom má na stravu. Nepretržitá práca ho nadmerne vyčerpáva, ale ak si dá pauzu, nezarobí dosť na svoje záväzky a stravu. Nemá sa z čoho zregenerovať. Požiadal banku o prehodnotenie mesačných splátok, ale nepochodil. Banka trvá na svojom. Doporučila výpomoc ručiteľa. Ten je ale rovnako insolventný. Ako ho banka preverovala pred uzatvorením úverovej zmluvy ? Urobil osudovú chybu, k čomu mu chamtivý bankový úradník výrazne dopomohol. Kde je morálka a v konečnom dôsledku aj profesionalita ? Upozorniť klienta na to, že si takým úverovým zaťažením v jeho veku strká hlavu do slučky, je predsa morálnou povinnosťou profesionála.

Osobne som klientom Slovenskej sporiteľne a v mojej pobočke som so službami spokojný. Patrik žije a pracuje na Spiši...