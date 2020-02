Čo som si všimol v kine a včera vypočul rozhovor s Rudolfom Biermannom.

Sobotňajšia návšteva kina a film "Sviňa" u nás stále rezonuje. Z vekovej skladby návštevníkov kina pred nami, pri našom predstavení a aj po nás, je možné niečo vydedukovať a je to na úvahu.

Môžem konštatovať, že sme videli návštevníkov troch predstavení. Videli sme kto, aké vekové kategórie, vychádzajú z predstavenia pred nami, kto tam bol počas nášho predstavenia a akí ľudia čakali na predstavenie po nás. Tieto tri skupiny mali úplne identickú vekovú skladbu. Prevažovali mladí ľudia odhadom vo veku 25 až 40 rokov, malú časť tvorili ľudia možno okolo 20 rokov a možno jednu štvrtinu tvorili ľudia starší ako 40 rokov. Je to samozrejme odhad. Štatisticky by sa dalo povedať, že chýbali prvovoliči a dôchodcovia úplne. My, vo veku okolo 60 - 62 rokov sme boli asi najstarší v kinosále.

Je malá pravdepodobnosť, že dôchodcovia vo vyššom veku navštívia kino vo väčšom počte. Predtým však predovšetkým oni volili najsilnejšiu vládnu stranu a ľudia so základným vzdelaním. Bez možnosti zmeny v myslení, sú nepoučiteľní, slepí a hluchí k realite a nemajú tušenia o ničom, čo sa skutočne dialo na Slovensku za posledných 12 rokov. Potvrdili to aj naši známi, ktorí majú v rodine staršie osoby. Fico je pre nich ako svojho času Mečiar, za ktorého niektorí chceli dať aj svoje životy. To som osobne počul na živo. Mladí ľudia so slúchadlami na ušiach budú voliť v prevažnej väčšine Kotlebu. Oni zase nič netušia o tom, čo sa na Slovensku dialo v minulosti. História je im ukradnutá a majú sklony k radikalizácii.

Včera som si v rádiu vypočul rozhovor s p. Rudolfom Biermanom. Podľa jeho slov je to nízkonákladový film, ktorého natáčanie prebiehalo veľmi rýchlo a v utajení. Rekvizitami a priestormi výdatne pomohli "spriaznené duše" . Podľa recenzie v Hospodárskych novinách na adrese https://style.hnonline.sk/kultura/2086850-recenzia-svina-si-pyta-nas-potlesk-no-nezasluzi-si-ho , má film vysoký komerčný potenciál, čo si myslím aj ja osobne a predpokladám, že nie som sám takéhoto názoru. Myslím si, že komercia nebola v tomto prípade prvoradá. Sponzori a tvorcovia chceli ukázať holú realitu, ktorú nie všetci dokážeme vnímať takú aká v skutočnosti je, ubíja poctivých ľudí, ničí mozgový potenciál krajiny a bez škrupúľ sa vysmieva všetkým mimo koryta. Najnovšie sú hrozbou ľudia s pasom SR, žijúci a pracujúci v zahraničí, ktorých "mobilizuje opozícia". Inak ani nedokážu hovoriť a znova len musím konštatovať, že film to vystihuje dokonale, sú rakovinou tejto krajiny.

Je pochopiteľné, že sa natočený film najskôr ponechá v kinách aby si na seba zarobil. Tento si do 23.2.2020 na seba zaručene zarobí a potom by ho, podľa mňa, tvorcovia mali pustiť do Slovenských komerčných televíznych kanálov. Žiaľ, RTVS asi neprichádza do úvahy. Je veľká pravdepodobnosť, že by si to pozreli aj voliči z uvedených dvoch kategórií a obsah filmu by mohol aj u nich zarezonovať. Som presvedčený o tom, že krajina by sa viacej zomkla a v konečnom dôsledku by to mohlo mať pozitívne účinky na povolebné obdobie.