Práve som si pozrel v kine film "Sviňa".

Do kina nechodím len ojedinele, ale tento film som si nechcel nechať ujsť. Tušák bol správny, bolo sa na čo pozerať a zamýšľať sa.

Film je samozrejme anonymný v celom svojom rozsahu. Osoby sú vymyslené a podobnosť so skutočnými osobami a udalosťami čiste náhodná. Kto sleduje aspoň trošku dianie okolo seba, médiá a dáva si veci do súvislostí, bez akýchkoľvek ťažkostí identifikuje osoby - elitu, ich kamarátov z pochybných podnikateľských kruhov, nižších funkcionárov s pracovnou náplňou hájenia zákonov.

Dej je hierarchicky poskladaný z udalostí, ktoré začínajú plynúť rokom 1999 a končí sa vraždou mladého novinára a jeho priateľky, ktorý sa zaslúžil o podanie obžaloby na hlavného protagonistu - drsného a vulgárneho podnikateľa. Jožko Vajda ho priblížil na dosah ruky so všetkými detailami

Ak by som sa pozrel na ostatné herecké výkony, ja ako umelecký laik a bežný konzument hereckého umenia, musím konštatovať, že všetci herci v úlohách hlavných postáv podali excelentné a dôveryhodné výkony. Samozrejme včítane dvoch študentiek herectva. Myslím si, že ich čaká skvelá herecká kariéra. Počas deja sa emócie hromadili v ľuďoch, pretože na konci ostala na pár sekúnd prázdna obrazovka a v sále bolo hrobové ticho aj potom, ako sa objavili titulky. Cestou von zo sály sa takmer nikto s nikým nerozprával. Ľudí skutočne ovládli emócie z deja. My sme boli partia 7 osôb cca v mojom veku a všetci sme sedeli snáď aj minútu, kým sa ženy rozhovorili trasľavým hlasom.

Morálne bahno z obdobia z časového úseku 19 rokov podané za 98 minút, spôsobilo silné emotívne zážitky. Informácie z médií sa rozplývajú v čase a nikto si ich do takej miery neuvedomuje, neskladá udalosti do súvislostí ( je to veľká chyba tohoto národa ). Autor námetu dal slepým a hluchým poriadnu a zaslúženú facku. Herci to iba umocnili.

Vďaka za skvelý film, osobne si myslím, že vojde do histórie Slovenskej kinematografie.