Autobusové zastávky sú na Myjavskej pahorkatine časovanou bombou.

Tragédia mladej rodiny by mala byť navždy mementom. Priznám sa, seba si v tej situácii neviem predstaviť. V Myjave som žil 18 rokov a za tie roky si kde - čo pamätám v súvislosti s počasím.

Rodine chcem v prvom rade vyjadriť úprimnú sústrasť. Osobne si myslím, že veľmi by im pomohlo aj to, keby sa okolo tragédie nevytvárali senzáciechtivé tlačové správy a reportáže. Jatrenie rán je pre trpiacich veľmi frustrujúce a bolestivé. K takýmto prejavom patrí aj riešenie transparentnosti bankového účtu pre rodinu. Dalo sa to aj v tichosti, myslím si.

Predmetnú autobusovú zastávku vietor neprevrátil prvý krát. Pamätám sa na podobný prípad z konca osemdesiatych rokov. Vtedy to bola ešte iná "krabica" a nebola zakotvená do podložia. Podobné prípady sa stali nad mestom na tzv. Krajnianskej ceste. Táto búdka bola evidentne zakotvená, nosná konštrukcia bola zabetónovaná, ale rúrky nahlodal zub času. Tu sa natíska otázka, či realizátor stavby vôbec kalkuloval s extrémami počasia a vplyvmi korózie z dlhodobého hľadiska. Dynamika vetra a korózne účinky roztoku soli vo vode pri zimnej údržbe komunikácií na rozhraní betón - vzduch môžu mať na rúrky fatálny dopad, čo sa aj stalo. Mne je dlhoročného primátora mesta, pána Štefana Harabína trošku ľúto. Myjavu buduje desiatky rokov ale zároveň je aj zodpovedný za chod mesta. V TV reportáži bol očividne preľaknutý, veď kto by nebol. Zodpovedá aj za výsledok ním uvedenej kontroly zastávok.

Čo sa anomálií počasia týka, zažil som tu všeličo. Prívalový dážď v prvej polovici deväťdesiatych rokov presne v tretí júnový víkend, ktorý patrí folklórnym slávnostiam. Za necelých 24 hodín spadlo 240 mm zrážok. Vietor vyvrátil a polámal veľmi veľa stromov. Medzi inými "dokaličil" aj rad 10 ročných líp, symbolu Myjavy, na ul. M. Marečka. Rozvodnený potok zo Starej Myjavy strhával všetko. Keď bolo "po", na námestí ostali ryby z priehrady Stará Myjava, vzdialenej 9 km a mŕtvy kôň. Utopil sa. Suchý polder pod nemocnicou bol dlhodobo neudržiavaný, plný bahna, samozrejme nezachytil prívalovú vlnu. Počas iných folklórnych slávností v inom roku veterný vír vytvoril 50 metrov široký pás "holorubu" len 150 metrov od amfiteátra plného divákov. Stalo sa to v nedeľu popoludní. V bielej tme úplne zmizli ihličnany a z listnatých stromov ostali len skelety ako po jadrovom výbuchu. V hľadisku lietali haluze hrubé ako ruka, našťastie sa to obišlo bez zranení. Čo by sa stalo, keby sa vír "pomýlil" o tých 150 metrov ? Pamätám sa, ako sme v protivetre chodili do Armatúrky do práce asi 500 metrovou rovnou cestou popri športovej hale a suchom polderi pod nemocnicou. Vo veterných obdobiach to býval boj o každý krok.

Podčiarknuté a spočítané, Myjavská pahorkatina tak ako je nádherná, skrýva v sebe množstvo nebezpečenstva. Blízko je Poľana s nadmorskou výškou cca 1000 metrov, známe Slovensko-Moravské rozhranie a miesto utužovania vzájomnosti. Nad oblými kopcami pahorkatiny naberie vietor vysoké rýchlosti. Ak k tomu pripočítame súčasné extrémne výkyvy počasia, potom samospráve neostane nič iné, ako prehodnotiť kotvenie podobných prístreškov na zastávkach. Rúrky ktorými bol zakotvený tento prístrešok, sú vysoko rizikovým riešením. Soľný roztok prirodzene vznikne pri zimnej údržbe komunikácií. Spôsobuje medzikryštalickú koróziu ocelí ( aj obyčajná rúrka je z ocele, nie je to čisté železo ) , ktorú voľným okom síce nevidíme, ale pevnosť je na exponovanom mieste veľmi oslabená. Je urýchľovačom korózie ktorá nespí, je to tichý zabijak.