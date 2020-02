Konečne, aj Kotleba má svoju Cicciolinu ( Anna Elena Staller, neskôr Ilona Staller ).

Konečne na politickej scéne niečo iné ako zlodejina a špinavosti. Predvolebný boj vyzerá ako boj psov o kosť. Ale Kotleba, to je pašák! Síce len na 72. mieste, ale kandidátka je to šumná! Kotlebova "Cicciolina", Michaele Sahul.

Akoby Ciccioline z oka vypadla. Nechcem polemizovať o tom, koľko má táto nová, národne, ľudovo a vlastenecky orientovaná poslanecká kandidátka spoločné s bývalou poslankyňou Talianskeho parlamentu za vtedajšiu Stranu zelených. Ona mala za sebou veľmi "rušnú" mladosť, ale v parlamente aspoň presadzovala tomu adekvátne požiadavky a neoperovala ekologickými otázkami, ani tradíciami. Pritom je viac než isté, že v Taliansku, ale aj v Maďarsku odkiaľ pochádzala, boli mravy vždy trošku "voľnejšie" v porovnaní so Slovenskom. Zachovala si svoju tvár, ktorá bola, nazvime to jemne, kontroverzná vo vzťahu k verejne činnej osobe. Detaily si môžete prečítať v článku z roku 2011, ktorý nájdete pod linkom : https://zivot.pluska.sk/reportaze/dochodkyna-cicciolina-jej-poslanecka-penzia-je-3000-eur

Kotlebova svetobežníčka v kroji pred 12 rokmi asi ani veľmi netušila, čo sa na Slovensku deje. Krajina aj s jej ľudom, vrhnutým do pazúrov nenásytných politikov a ich kamarátov, oligarchov, jej bola ukradnutá. O národnom cítení, ľudových tradíciách a ich zachovaní môže v tomto štáte hovoriť len ten, kto od detstva zjedol hromadu pirohov, makových pupákov a halušiek. To sú naše tradície, samozrejme ešte mnoho iných tradičných dobrôt, na ktoré sa pospolitý ľud narobil a dral motyky na záhumienke. Kto nezažil na vlastnej koži ako sa robí na chlieb, nemá právo vyťahovať kartu so zachovávaním tradícií. Tých tu bolo mnoho, mali sme najkvalitnejšie zemiaky v strednej Európe, boli sme sebestační v produkcii potravín. Nič neležalo úhorom. Dnes konzumujeme 60 % dovezených "otrávených" potravín a keď nie sme na sociálnych sietiach a cool, ani neexistujeme. Holé "oné" v prevažne katolíckej krajine ( ani v iných náboženstvách ) rozhodne nepatrí medzi tradície. Aspoň sa nepamätám na to že by to bolo niekedy na verejnosti tolerované. Medzi "svojimi" si vytŕčajte čo chcete...Cicciolina svojho času spôsobila rozruch, ale bublina rýchle spľasla. Aj Taliani pochopili, že že to nie je cesta.

Milá dáma s číslom 72, mne osobne sa vychyľovanie v ženských menách veľmi nepáči. Na Slovensku však platia pravidlá tvorby ženských mien, ktoré síce povoľujú užívať mená žien aj bez vychyľovania, ale to nemá nič spoločné s tradíciami. Ako chcete chrániť tradície Slovenského národa, ak ani meno nemáte pravé slovenské ? Na čom zakladáte ochranu tradícií okrem nacionalistického straníckeho sponzora a absencie sebareflexie ?

Na druhej strane však musím uznať originalitu Kotlebovcov, aj keď nie sú mojou krvnou skupinou. Vybrali si vhodný objekt na odpútanie pozornosti od svojej podstaty, zároveň pútajú na seba pozornosť. Lacná ale účinná reklama, len nie národná a ľudová. Ale možno je to lepší magnet ako dvojkilová biblia - snár, ktorého obsah tvoria v budúcnosti nesplnené sľuby. Účel svätí prostriedky...