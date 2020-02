Aj ja som dostal vydieračský e-mail.

Rozhodol som sa podeliť s Vami s kompletným obsahom tohoto e-mailu. V niečom je pozoruhodný. Zároveň pridám môj komentár k obsahu.

Predmet e-mailu : Skontrolujte integritu údajov (podľa našej bezpečnostnej služby bol váš účet napadnutý hackermi)

Odosielateľ : mike@cajuntreats.com 6.2.2020, 14:52 hod.

Nižšie je úplný text predmetného e-mailu :

Ahoj!

Som hacker, ktorý má prístup k vášmu operačnému systému.

Mám tiež plný prístup k vášmu účtu.

Sledoval som ťa už niekoľko mesiacov.

Faktom je, že ste boli infikovaní škodlivým softvérom prostredníctvom stránky pre dospelých, ktorú ste navštívili.

Ak s tým nie ste oboznámení, vysvetlím to.

Vírus trójskych koní mi poskytuje plný prístup a kontrolu nad počítačom alebo akýmkoľvek iným zariadením.

To znamená, že na obrazovke vidím všetko, zapnem fotoaparát a mikrofón, ale o tom nevieš.

Mám tiež prístup ku všetkým vašim kontaktom, údajom o sociálnych sieťach a všetkej korešpondencii.

Prečo váš antivírus nezistil malware?

Odpoveď: Môj malware používa ovládač, aktualizujem jeho podpisy každé 4 hodiny, aby antivírusový program mlčal.

Urobil som video ukazujúce, ako masturbujete v ľavej polovici obrazovky a v pravej polovici vidíte video, ktoré ste sledovali.

Jediným kliknutím môžem toto video poslať všetkým vašim kontaktom z pošty a sociálnych sietí.

Môžem tiež zverejniť prístup ku všetkým vašim e-mailom a okamžitým správam, ktoré používate.

Ak tomu chcete zabrániť, potom

poslať 950€ na moju bitcoínovú peňaženku (ak neviete, ako to urobiť, napíšte na adresu Google: „Kúpiť bitcoín“).

Moja bitcoinová peňaženka (BTC peňaženka): 13EB15QkdBpvakv1MZdG1cLdDhy7sP5heJ

Po prijatí platby video odstránim a už ma nikdy nebudete počuť.

Dávam vám 50 hodín (viac ako dva dni) na zaplatenie.

Mám oznámenie na prečítanie tohto e-mailu.

Časovač bude pracovať, keď ho budete čítať.

Podanie sťažnosti niekde nedáva zmysel, pretože tento list nemožno sledovať, rovnako ako moja adresa bitcoínu.

Nerobím chyby.

Ak zistím, že ste túto správu zdieľali s niekým iným, video bude okamžite distribuované.

S pozdravom!

Tu končí prijatý text.

PS : V texte sa najskôr tyká, potom vyká a autor má problém aj s prvou osobou jednotného čísla, ak vyká. To len on vie, ako to myslel. Napriek tomu je to text, ktorý bol pravdepodobne vytvorený, alebo aspoň revidovaný, Slovákom. Žiadny prekladač a zo žiadneho jazyka by do slovenčiny takto nezvládol zmyselnosť slovných spojení. Preto je podľa mňa pozoruhodný v porovnaní s inými nezmyslami o výhre 75 mil. € z Nigérie, ktoré žiadajú údaje o bankových účtoch.

V mojom prípade však pán ( pani, slečna ), neviem kto, asi netuší, že roky mám prelepenú kameru na lap-tope. Keby chcel nahrávať, nič nevidí, takže je to haluz. Ostatne, mohol by nahrať maximálne moju tvár, ak by aj kamera nebola prelepená. IT špecialista sa k tomuto mailu vyjadril v zmysle, že treba počkať a nič nerobiť. Toto je zatiaľ nepostihnuteľné, pretože nie je koho stíhať. Každému užívateľovi doporučujem kameru prelepiť a odlepovať ju len v prípade jej používania. Hacker sa prostredníctvom kamery môže dostať k dôležitým informáciám z prostredia rodiny a získané poznatky zneužiť.

Žijeme divné časy. IT pomôcky sa veľmi ľahko môžu stať zbraňou v rukách špekulantov. Je len na nás, radových užívateľoch, do akej miery sme opatrní a nepodceňujeme hroziace nebezpečenstvá. Raz sa aj majster tesár utne a platí to aj o takýchto podvodníkoch. Nikto nie je tak chytrý, aby ho niekto iný, hoci aj z policajného zboru, nevystopoval.