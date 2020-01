Iba sa potvrdzuje odveké pravidlo.

Áno priatelia, stále to platí a zrejme ešte dlho bude. Svet sa netočí okolo svojej osi, ako by sme sa mylne domnievali. Slovenská politická elita deklasuje zistenia starých astronómov.

Jediná, všetkými masťami mazaná žena dokázala zaslepiť celú politickú špičku. Prepáčte dve, na slečnu Troškovú predsa nemôžeme zabudnúť, za svoj výkon si zaslúži uznanie...Dnes už všetci vieme, že keď Boh rozdával rozum, slovenská politická elita sa musela niekde flákať a nemali trpezlivosť stáť v rade. V opačnom prípade by im všetkým muselo dôjsť, že majú dočinenia minimálne s pochybnou osobou. A najvyšší predstavitelia štátu by mali žiť a pracovať v súlade s určitými morálnymi zásadami. Pri nástupe do verejných služieb si každý z nich musí byť vedomý straty časti súkromia.

Tak by to malo byť. Čo však môžeme čakať od ľudí bez chrbtovej kosti, ktorí nemajú problém s falšovaním rigoróznej práce a tváriť sa pritom, že sa nič nestalo. Vyzývam akademický senát UMB v Banskej Bystrici, aby sa predmetnou prácou pána Danka začal znovu zaoberať. Dnes už nehrozia žiadne "postihy" z dôvodu pravdivého posúdenia tohoto podvodného plagiátu. Aspoň čiastočne by mohlo vedenie tejto inštitúcie odčiniť svoje neodpustiteľné rozhodnutie neoznačiť tento výtvor za plagiát. Teraz už majú potvrdené aj z politického ringu, že p. Danko je klamár na kvadrát. Klamal a klame aj teraz. Vraj nepozná a zrazu by bozkával...

Hanbou by sa mali prepadnúť všetci, ale kde ? Človek bez morálnych zábran nepozná hanby a sebareflexia je neznámy pojem. Jediný bývalý minister životného prostredia urobil to, čo sa na verejne činnú osobu patrí po zlyhaní . Jemu za to patrí palec hore.