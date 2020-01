Keď na Vianoce stratíte blízkeho človeka.

Bolí to vždy, na Vianoce však trošku viac. Namiesto užívania si Sviatkov pokoja sa človek musí vysporiadať s krutou realitou smrti blízkeho.

Posledná rozlúčka bola 29.12.2019 a chcem sa s ním rozlúčiť aj takouto formou. Bol to môj mladší brat Juraj, na smrť ešte mladý. Mal iba 58 rokov. Smrť si nevyberá, berie všetko čo jej príde do cesty. Nestalo sa to náhle, ale nebola to ani dlhotrvajúca ťažká choroba. Necelé 2 mesiace od prvej hospitalizácie bolo dielo skazy dokonané. Mal niekoľko diagnóz s ktorými sa dá žiť. Jemu však nebolo dovolené.

Ak si odmyslím fakt, že to bol brat, s ktorým sme spolu vyrastali a prirástli k sebe, je to taký zvláštny pocit. Odísť zo sveta práve na Vianoce. Pomaly si začínam myslieť, že Vianoce sú prekliatím rodiny z mojej strany. Boli v poradí šieste, keď sa vždy niečo nepríjemné prihodilo. Hospitalizácie, operácie, vôbec zdravotné a osobné problémy členov rodiny, ale smrť ešte nie. Stalo sa.

Spracovanie tejto rany osudu bude trvať dosť dlho. Aj keď sme nežili v jednej obci, vzdialenosť 140 km medzi nami nebola prekážkou. Už ho nenavštívim, nezavolám mu a ostala po ňom prázdnota. Svoju vnučku mal nadovšetko rád. Dievčatko má 20 mesiacov a pri stretnutiach sa ťahalo k nemu viac ako k svojim rodičom. Dva dni pred poslednou rozlúčkou visela na mne. Eskimácke pozdravy, objatia a túlenie sa ku mne, to bolo prekvapenie nad prekvapenie. Na začiatku neisto pozorovala moje fúzy, pretože jej starký ich nemal. Trvalo to však iba pár minút. Evidentne si nás pomýlila, pretože sme sa trošku na seba podobali a malá ho nevidela denne. Najviac 3 krát do mesiaca na 2 - 3 dni. Jeho dcéra s rodinou žije v meste dosť ďaleko od rodnej obce. Mňa si dievčatko ani nemalo kedy zapamätať. Prišlo mi to neuveriteľne dojemné a mal som so sebou čo robiť, aby som jej radosť nekazil slzami.

Odišiel starý otec, otec, brat, syn. Česť jeho pamiatke !