Je zábavná pyrotechnika až taká zábavná ?

Osobne som presvedčený o tom, že s tou zábavou to nebude až také jednoznačné. Alebo aspoň nie vo všetkých dôsledkoch. Peniaze je možné minúť zmyselnejšie a s nemenej dobrým pocitom...

Ako nás, ľudí, zabáva zábavná pyrotechnika ? Výbuchy, farebné kreácie v povetrí na pár sekúnd a dosť. Fajka zhasla. A toto sa deje dookola, adekvátne k hrúbke peňaženiek, ega človeka s cieľom zapôsobiť na svoje okolie, zaujať svoju rodinu, deti. Za hodinu si nikto na nič nespomenie, nie je na čo. Po divadle nech príde aj potopa. Hromada obalov ostane roztrúsená po okolí a na druhý deň neporiadok už nikoho nezaujíma. Načo aj, veď na obaloch nie sú mená a adresy, sú "naše". Presnejšie tých pár poctivcov, ktorým nie je čistota okolia ľahostajná. Zamestnanci technických služieb môžu koniec roka preklínať.

Temnou stránkou zábavy tohoto druhu sú úrazy. Popáleniny, devastačné poranenia končatín, poškodenie zraku a tváre. Trvalé následky zábavy sú veľmi krutou realitou pre niekoľko osôb v celoslovenskom meradle. Vyzerá to rok čo rok ako plánované straty počas základnej vojenskej služby za socíku. Vojenská služba nebola zábava, preto boli dôsledky úrazov ľahšie "stráviteľné", tam sa muselo. My však dobrovoľne riskujeme a vystavujeme sa nebezpečiu požiarov, decimujeme citlivé zvieracie inštinkty. Pes je zákonom uznaný za citlivého tvora, nie je to vec. Neberieme to do úvahy, chceme sa zabávať. Aj v horskom prostredí sa chceme zabávať, na úkor zveri.

Na Slovensku žije mnoho zdravotne postihnutých detí, ktorých rodiny počítajú centíky. Peniaze chýbajú na zdravotné potreby, lacné auto za účelom dopravy k lekárovi, mobility vôbec. Životná úroveň týchto rodín je prevažne v kategórii "chudobný". Čo by sa stalo v prípade, keby sme všetci náklady na pyrotechniku presmerovali na účty ťažko zdravotne postihnutých detí ? Alebo by sme pomohli deťom, ktorých rodičia nemajú na ich štúdium ? Utrpelo by naše ego a zábava by bola chudobnejšia ? Nebola a neutrpela by ani dôstojnosť zábavychtivých. Vysvetlenie svojim deťom, že tie peniaze sú omnoho potrebnejšie pre iné deti, ktoré sú vďačné za každé nové ráno a nie sú pre ne samozrejmosťou veci, ktoré zdravým deťom sú, by možno v našich deťoch prebudilo pocit spolupatričnosti aj posledný deň v roku. Možno by mohli študovať aj chudobné, ale nadané deti. Ľahšie by pochopili, že zdravie a vyššie vzdelanie nie je samozrejmosťou pre všetkých. Nestresovali by sme zvieratá, nevznikol by neporiadok, nepáchli by spálené chemikálie. A v neposlednom rade by sme sa viac podobali na inteligentných a tolerantných ľudí.